مايكل أوين: محمد صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم

2022/08/11 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مايكل أوين، نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، بالنجم المصري محمد صلاح، عقب مستوياته الأخيرة التي يقدّمها مع الريدز.

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