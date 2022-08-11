مصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير على طريق ديوانية – بغداد

2022/08/11 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير على طريق ديوانية – بغداد.وذكر المصدر لايرث نيوز، “بوقوع حادث انقلاب مركبة في محافظة الديوانية على طريق الخط السريع طريق ديوانية – بغداد قرب مطعم انوار المصطفى نوع هونداي ستاركس”.واضاف انه “بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى وفاة […]

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