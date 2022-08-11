ريال مدريد يهزم آينتراخت ويتوج بكأس السوبر الأوروبي

2022/08/11 | 00:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة السوبر الأوروبي بعد فوزه على نظيره فريق آينتراخت...

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