دولة القانون يوضح موقف المالكي من مطالب التيار الصدري

2022/08/11 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد القيادي في دولة القانون وائل الركابي، اليوم الخميس، ان نوري المالكي ليس ضد مطالب التيار الصدري وإنما هو مع دستورية وآلية تنفيذها، فيما بين ان رئيس ائتلاف دولة القانون دعا الى عقد مؤتمر للتحاور بشأن تلك القضايا ومنها الانتخابات المبكرة.وقال الركابي لـ (بغداد اليوم) ان "حكومة تصريف الاعمال الحالية لا تستطيع اتخاذ الخطوات التي يطالب بها التيار الصدري خصوصا موضوع الانتخابات المبكرة إضافة الى ان المحكمة الاتحادية سبق وان اتخذت قراراً يتوجب به تغيير مفوضية الانتخابات وطريقة فرز اصوات الناخبين الى يدوي بدلاً من الكتروني.وأضاف ان " الشيعة ليسوا وحدهم اصحاب هكذا قرارات ومنها تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي وغيرها من القضايا".ولفت الركابي الى ان "جميع قوى الإطار التنسيقي بما فيها ائتلاف دولة القانون موحدة في تأييدها لحل البرلمان لأنهم كانوا في البداية معترضين على نتائج الانتخابات التي شابها الكثير من الاشكاليات بيد ان المشكلة تكمن في آلية تنفيذ حل البرلمان واعادة اجراء الانتخابات".وفي وقت سابق، قال رئيس ائتلاف دولة القانون في كلمة له بمناسبة عاشوراء الحسين بانه لا تغيير للنظام ولا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد حينها ممكن ان يكون طريق اي حل عن طريق جلسات مجلس النواب.

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