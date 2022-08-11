ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبية

2022/08/11 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية بعد تخطيه أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-0) على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي الأربعاء.وسجل للفريق الملكي مدافعه النمساوي ديفيد ألابا 37، وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة 65.

وتجاوز بنزيمة رقم أسطورة الملكي راؤول غونزاليس (323 هدفاً)، ليصبح المهاجم الفرنسي ثاني أفضل هدافي ريال مدريد بـ (324 هدفاً)، مع العلم أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للملكي بـ450 هدفاً.

وخاض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، محققاً اللقب الخامس له بعد (2002، 2014، 2016، 2017 و2022).

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