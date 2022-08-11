2022/08/11 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، مواعيد مباريات منتخبنا الوطني للناشئين تحت سن 17 عام في بطولة كأس العرب للناشئين.

وتتضمن المواعيد إقامة ثلاث مباريات لمنتخبنا الوطني مع جزر القمر والمعرب وموريتانيا التي ستقام في الجزائر في 23 من الشهر الجاري.

ادناه جدول مواعيد المباريات:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بغداد اليوم" تنشر مواعيد مباريات منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بغداد اليوم" تنشر مواعيد مباريات منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).