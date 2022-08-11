مقتل المصرية سلمى.. النيابة تكشف ما حدث يوم الجريمة وملابسات القضية

2022/08/11 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام المصري، الأربعاء، بحبس المتهم بقتل زميلته الطالبة في محافظة الشرقية أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث يواجه تهمة "القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد".

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