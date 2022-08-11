الإطار التنسيقي في العراق.. ما هو؟

2022/08/11 | 01:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن ببساطة اعتبار "الإطار التنسيقي" بمثابة مظلة تنضوي تحتها كافة القوى السياسية الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري، ويعد التشكيك في الانتخابات التي جرت قبل 10 أشهر.

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