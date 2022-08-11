التيار الصدري

2022/08/11 | 01:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورث مقتدى الصدر قاعدة شعبية كبيرة عن والده العالم المعروف، مكّنته من تشكيل "تيار الصدر" عام 2003، ومنذ عام 2005 شارك التيار في كل الحكومات العراقية، ثم دخل في صراع مسلح مع قوات حكومة نوري المالكي.

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