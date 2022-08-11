2022/08/11 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقيون يغرقون في اليونان .. لماذا يصرون على الهجرة ؟! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KZHFEffeMlE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقيون يغرقون في اليونان .. لماذا يصرون على الهجرة ؟! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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