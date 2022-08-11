2022/08/11 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: WlMBEGE-YYQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البدران: حل البرلمان "مطلوب" كونه عاجز عن المضي بالاستحقاقات الدستورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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