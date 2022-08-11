الصدر يدعو لحل البرلمان العراقي بحلول نهاية الأسبوع المقبل والإطار التنسيقي يرفض تجاوز المؤسسات ويحشد للتظاهر الجمعة

2022/08/11 | 04:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الصدر القضاء العراقي إلى التدخل وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، في المقابل دعا الإطار التنسيقي إلى احترام السلطة القضائية والتشريعية ورفض أي تجاوز أو تعطيل لمهامها الدستورية.

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