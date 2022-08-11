الشد والجذب في سوق النفط مؤقتان والاسعار المنخفضة ستعاود الصعود قريبا

2022/08/11 | 05:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تباطؤ الاقتصادي العالمي على الطلب متابعة ـ الصباح الجديد: تراجعت أسعار النفط الخام أمس مع اتساع المخاوف من التباطؤ والركود الاقتصادي بعد رفع الفائدة العالمية بينما يحد الانخفاضات الحادة شح الإمدادات النفطية فيما لا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة.ويواصل المستثمرون تقييم حجم الأثر الناجم من التباطؤ الاقتصادي على الطلب العالمي حيث ساعدت ...

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