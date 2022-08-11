خبراء يعدون سيناريو يحتمل غزوا صينيا لتايوان

2022/08/11 | 05:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اجل تهيئة الرد الاميركي متابعة ـ الصباح الجديد:الشيء الوحيد المؤكد هو أن غزوا صينيا لتايوان سيكون مدمرا بنفس القدر، إن لم يكن أكبر، من الدمار الذي تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا.وأظهرت لعبة محاكاة حربية قادها خبراء في مركز أبحاث بواشنطن مدى القدرة التدميرية الهائلة التي سيثيرها الغزو ، في حال حصوله ، لكنها أظهرت ...

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