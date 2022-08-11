بايدن يوقع موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا للناتو

2022/08/11 | 05:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات:وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت متأخر الثلاثاء، على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: “نلتزم بمساعدة السويد وفنلندا في مواجهة أي تهديد لهما”، مشدداً على أنه “من الضروري ردع التهديدات قبل أن تضر حلفاءنا”.كما أكد: “سنجعل من حلف الناتو الأقوى من خلال ...

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