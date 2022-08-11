محافظ ونواب البصرة يتخذون عدة مقررات لمعالجة أزمة الكهرباء و الماء

2022/08/11 | 05:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجتمع محافظ البصرة، أسعد عبد الأمير العيدانيّ، ونواب المحافظة و عدد من مدراء دوائر الدولة ذات العلاقة، لمناقشة و معالجة أزمة الكهرباء و ملوحة المياه، وخرجوا بمقررات من شأنها أن تعالج الأزمتين.وأعلن النواب المجتمعون خلال مؤتمر صحافيّ، وتابعته ايرث نيوز عن مقررات الاجتماع التي جاء فيها: “عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في […]

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