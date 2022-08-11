بريطانيا تعتقل أحد أعضاء خلية

2022/08/11 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية أن بريطانيا ألقت القبض على متهم بالانتماء لخلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، والتي ارتكبت جرائم خطف وقتل، وذلك لدى عودته إلى البلاد، الأربعاء، عبر أحد المطارات.

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