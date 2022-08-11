هل تتدخل ايران لحل الأزمة السياسية بين التيار الصدري والاطار؟

2022/08/11 | 05:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل،...

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