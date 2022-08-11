الصدر يطالب القضاء بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة

2022/08/11 | 05:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال طالب‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬بحل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬‮«‬مشروطة‮»‬‭.‬ فيما‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أبدت‭ ‬قوى‭ ‬متعددة‭ ‬موافقتها‭ ‬بشروط‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجديدة‭.‬ وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬،‭ ‬‮«‬أوجه‭ ‬كلامي‭ ‬للقضاء‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ […]

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