وضع حجر الأساس لإعمار مطار الموصل

2022/08/11 | 05:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬وضع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الأربعاء‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لمشروع‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مطار‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬بدأت‭ ‬الحياة‭ ‬تعود‭ ‬تدريجياً‭ ‬إلى‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬وتيرة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ […]

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