2022/08/11 | 05:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعليق من طهران بشأن القمر الصناعي الروسي طهران – الزمان تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني ليل الثلاثاء لصد «هجوم» على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وفق ما أفاد مسؤول عسكري الأربعاء. وقال نائب قائد العمليات في البحرية الأميرال مصطفى تاج الديني للتلفزيون الرسمي إن «فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدّمرة جماران (…) وصل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الإيرانية تصدّ هجوما على سفينة في البحر الأحمر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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