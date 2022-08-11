البحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬تصدّ‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮ ‬

2022/08/11 | 05:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليق‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬بشأن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬الروسي طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ تدخلت‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬للجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لصد‭ ‬‮«‬هجوم‮»‬‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬الأربعاء‭.‬ وقال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الأميرال‭ ‬مصطفى‭ ‬تاج‭ ‬الديني‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬المواكبة‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدّمرة‭ ‬جماران‭ (…) ‬وصل‭ […]

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