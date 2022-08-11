السعودية.. مسنّة تثير تفاعلا بجملة عن ولاية أسرة

2022/08/11 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة مسنة في المملكة العربية السعودية وما قالته عن أسرة آل سعود الحاكمة في المملكة.

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