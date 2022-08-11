السعودية.. حادثة

2022/08/11 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، على حادثة سقوط مركبة من "مطل جبلي" بالهدا في مدينة الطائف، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، بعد أن أثارت الواقعة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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