مصدر يكشف لـCNN هوية الهدف الثاني بقائمة الاستهداف الإيرانية بعد بولتون

2022/08/11 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع على التحقيقات أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، كان هدفًا لمؤامرة الاغتيال الإيرانية

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