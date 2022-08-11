"العملاق النائم".. تنبؤات جديدة تكشف مصير أكبر صفيحة جليدية في العالم

2022/08/11 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دراسة بريطانية نشرت، الأربعاء، في مجلة "نيتشر" أن أكبر صفيحة جليدية في العالم قد تتسبب بارتفاع مستوى سطح البحر لـ"عدة أمتار" على مدى قرون، إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية أكثر من درجتين مئويتين.

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