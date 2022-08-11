2022/08/11 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المستشار القانوني، محمد الوهيبي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إشارته إلى وجود "جهات خارجية" تقوم بتمويل مشاهير بمبالغ شهرية مقابل بث محتوى يسيء إلى المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على القناة السعودية.. مستشار قانوني يثير تفاعلا بحديث عن جهات خارجية "تمول" مشاهير بمبالغ شهرية وما الهدف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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