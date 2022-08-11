الحرس الوطني السعودي يعلق على وفاة

2022/08/11 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الحرس الوطني السعودي، الأربعاء، فيديو للطبيبة البطلة، عفاف فلمبان، التي توفيت هي وزميلة لها قبل أيام، خلال محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق قبالة شاطئ مدينة جدة.

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