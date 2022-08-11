 بكين : اطلاق 16 قمر صناعي دفعة واحدة إلى الفضاء

2022/08/11 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مؤسسة تكنولوجيا وعلوم الفضاء عن نجاحها في إطلاق 16 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى مدارات الأرض.وجاء في بيان صادر عن المؤسسة “يوم الأربعاء 10 أغسطس الجاري جرت بنجاح عملية إطلاق 16 قمرا صناعيا صينيا إلى مدارات الأرض، 10 أقمار منها من نوع Jilin-1 Gaofen-03D ستستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، […]

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