2022/08/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابات بهجوم ارهابي على نقطة عسكرية للجيش جنوبي كركوك- عاجل

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