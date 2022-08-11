المرور توضح موقف حركة السير والقطوعات في بغداد

2022/08/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن حركة السير والمرور في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوريات ومفارز المرور وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام باشرت منذ صباح هذا اليوم بتنظيم حركة السير والمرور في جميع الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة".

واضافت، أن "هناك كثافة في حركة السير والمرور في جانب الرصافة، بعموم تقاطعات جانب الرصافة التي تشكلت في الساعات الأولى للدوام الرسمي، لكن هذه الكثافات مسيطر عليها بتواجد رجال المرور والتزام المواطنين"، مشيرة الى أن "الكثافات في (ساحة الخلاني باتجاه الوثبة، منطقة الشورجة، الزعفرانية باتجاه المعسكر باتجاه الكرادة، تقاطع الفنون الجميلة، تقاطع النداء)".

وتابعت، أن "الموقف بدأ بالتحسن التدريجي بعد الساعة التاسعة صباحاً"، لافتة الى ان "القطوعات في جانب الرصافة هي قطع الطريق المؤدي من قرطبة باتجاه منطقة النهضة لوجود أعمال صيانة".

اما في جانب الكرخ، فاشارت المديرية الى أن "حركة السير والمرور شهدت اليوم كثافات مسيطر عليها من قبل مفارزنا"، موضحة أن "الكثافات (ساحة قحطان باتجاه النسور باتجاه الفارس العربي، ساحة دمشق ومنطقة العلاوي ، جسر بن حيان باتجاه الطوبجي)".

وبينت أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".

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