رئيس سلوفينيا: النزاع في أوكرانيا قد يمتد إلى البلقان

2022/08/11 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فمن المتوقع، أن تمتد التوترات وتنتشر في الجنوب وفي غرب البلقان.

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