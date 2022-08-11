إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في بغداد - عاجل

2022/08/11 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط 3 صهاريج تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في بغداد.‏

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات ومفرزة من الأمن الوطني، تمكنت من ضبط 3 صهاريج وإلقاء القبض على ‏سائقيها تحمل مادة النفط الأسود معدة للتهريب وبسعة (٣٦٠٠٠/لتر) بدون أوراق رسمية ‏وثبوتية في منطقة "بسماية".

وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم المتهمين مع العجلات اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقهم".‏

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