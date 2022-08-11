البنك المركزي: الاحتياطي النقدي ارتفع الى 82 مليار دولار

2022/08/11 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشــف البنك المركزي العراقــي، الخميس، عن ارتفاع الاحتياطــات النقدية إلــى 82 مليار دولار، وكذلــك زيــادة رصيــده مــن الذهــب إلى مستويات قياسية.

وقال المتحــدث الرســمي للبنــك المركــزي عمر عاصــم في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إن "احتياطــات البنك تبلغ حالياً 82 مليار دولار".

وأضاف عاصم، أن "العــراق تقدم أيضاً 10 مراتب ضمن جدول الــدول الأكثر حيــازة للذهب ليصبح في المرتبة الثلاثــين عالمياً والمرتبة الرابعة عربيــاً، إذ تجاوز مجموع ما يمتلكه 130 طناً، وذلك بعد شرائه 34 طناً إضافياً، وجــاء ذلك ضمن سياســة البنــك لتحقيق الاســتقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".

ويعــد الذهــب مــن أهــم الموجــودات التي تحتفــظ بها البنــوك المركزية والمؤسســات المالية الدولية، لما يمتاز به من مقبولية على مستوى التعامل الدولي.

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