أحداث آب.. الاتحادية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في بغداد

2022/08/11 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الخميس 11 آب 2022 الاتحادية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في بغداد الاربعاء 10...

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الاتحادية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في بغداد أولاً على المسلة.

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