بغداد مدينة الاثرياء

2022/08/11 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زكي الساعدي بات السكن في مجمعات بغداد الجديدة حلماً كبيرا وهذا الحلم من الامنيات...

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