محامي ترامب السابق يكشف لـCNN أكثر ما يخافه رئيس أمريكا السابق من تفتيش FBI

2022/08/11 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مايكل كوهين، الذي كان المحامي الشخصي لدونالد ترامب لما يقرب من عقد من الزمان، إن ترامب يشعر بأنه محاصر، لأنه إذا قام أحد المخبرين بتزويد مكتب التحقيقات الفيدرالي ببعض المعلومات، فمن المحتمل أن يكون لدى هذا الشخص معلومات أكثر إدانة.

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