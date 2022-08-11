2022/08/11 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بث التلفزيون الكوري الشمالي مقاطع فيديو لكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، ظهر فيها الجمهور يبكي بعد أن قالت إن كيم أصيب بالحمى أثناء تفشي فيروس كورونا.وقالت كيم يو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



بكاء الجمهور بعد الإعلان عن إصابة الزعيم الكوري الشمالي بالحمى المركز الخبري الوطني.

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