2022/08/11 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس اتحاد الفلاحين السوريين، أحمد إبراهيم ،اليوم الخميس،عن اتفاق مع اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، على تصدير الفائض من المنتجات الزراعية للبلدين إلى كل منهما حسب الحاجة.وأشار إبراهيم إلى الرزنامة الزراعية التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحادان العراقي والسوري للفلاحين يتفقان على تصدير الفائض من المنتجات الزراعية المركز الخبري الوطني.

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