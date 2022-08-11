تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة وترفض اقتراح

2022/08/11 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى جيش تايوان تدريبات عسكرية جديدة، الخميس، ردا على التهديدات الصينية المتكررة ضد الجزيرة، بينما أعلنت الخارجية التايوانية رفضها نموذج "بلد واحد ونظامين" الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع.

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