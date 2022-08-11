2022/08/11 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكد رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الميناء إن الادارة شرعت بخطواتها الأولى في بناء فريق قوي، يستحق تمثيل نادي الميناء في منافسات الموسم المقبل.وقال عادل ناصر في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " ورغم أن الهيئة المؤقتة لم تتلق من الاتحاد العراقي لكرة القـدم إجابة واضحة على تساؤلها بصدد رحلة (السفانة) في نسخة الموسم المقبل، إلا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي ذلك أن مسؤولية بناء فريق تعد أمراً كبيراً وعلينا في الهيئة المؤقتة أن نكون أمناء في تحملنا لهـذه المسؤولية".واشار ناصر إلى أن " لجنة التراخيص في النادي والهيئة المؤقتة أكملا كل ّ المتطلبات في حال أقيم دوري التراخيص وبقيت فقرة واحـدة تتعلق بديون اللاعبين من المواسم السابقة وهي الأخرى في الطريق لغلق ملفها"، مضيفاً ان" الهيئة تعمــل حالياً على توفير مبالغ كافية لتغطية تعاقدات فريق كرة القدم وأيضاً لدعم بقية فرق النادي". وبشأن الانتخابات، لفت ناصر إلى أن "المؤقتة تسير بخطوات مهنية في هذا الجانب للتهيئة للانتخابات التي يترقبها النادي وهي تعمل بصــورة تمكنها من تحديد هيئة عامــة حقيقية تكون عوناً للهيئة الإدارية الجديدة وتقيم عملها برؤية مهنية بحتة مســتطردا : " لكن الأهم لدينا حالياً هو ترتيب أمور وشــؤون فريق كرة القــدم، الذي هو عنوان الرياضة في النادي والمحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الميناء تبدأ خطواتها الاولى لبناء فريق قوي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الميناء تبدأ خطواتها الاولى لبناء فريق قوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).