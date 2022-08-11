الحصاد (10/8/2022)

2022/08/11 | 10:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد مواضيع، منها: تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية وحملة اعتقالات لفلسطينيين.زعيم التيار الصدري يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان ويلوح بالتصعيد إذا لم يُلب طلبه.

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