2022/08/11 | 10:52 - المصدر: الجزيرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد مواضيع، منها: تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية وحملة اعتقالات لفلسطينيين.
زعيم التيار الصدري يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان ويلوح بالتصعيد إذا لم يُلب طلبه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (10/8/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
زعيم التيار الصدري يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان ويلوح بالتصعيد إذا لم يُلب طلبه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (10/8/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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