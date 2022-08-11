كربلاء تلجأ الى القضاء لإستحصال اموال الزائر دولار

2022/08/11 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة العاشــر مــن محرم الحالي هي أكبــر زيارة مليونية شــهدتها المدينة.

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