عضو عن الاطار التنسيقي: الاطار ربما يذهب الى عقد جلسة مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية

2022/08/11 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد السياسي عائد الهلالي بأن الاطار التنسيقي ذاهب الى عقد جلسة مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية، باقليم كوردستان، مشيرا الى ان الوضع السياسي في العراق ذاهب الى أبعد من الانسداد.وقال الهلالي: ان “الوضع ضبابي جداً وتداعياته كثيرة وخطيرة … Readmore

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