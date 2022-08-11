أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا بانتظار موافقة موسكو

2022/08/11 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سويسرا أن أوكرانيا طلبت من بيرن تمثيلها دبلوماسيا في روسيا، إلا أن مثل هذا الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافقت عليه موسكو.وأعربت سويسرا الدولة المحايدة تقليديا، منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم … Readmore

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