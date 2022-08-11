مصدر: إعلان نتائج السادس الاعدادي لن يكون قبل أسبوعين 



مصدر: إعلان نتائج السادس الاعدادي لن يكون قبل أسبوعين 
2022/08/11 | 10:56 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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