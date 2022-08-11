ما هوية الرجل الذي يزعم أنه كان وراء محاولة اغتيال بولتون؟ كم المبلغ الذي دُفع وما علاقة سليماني؟

2022/08/11 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن شهرام بورصفي هو الرجل وراء محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ويُزعم أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

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