في ثلاث محافظات.. حملة أمنية تزج عشرات المخالفين والمطلوبين خلف القضبان

2022/08/11 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، نتائج حملة أمنية في ثلاث محافظات.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية تمكنت من القبض على متهمين أثنين وضبط بحوزتهم 1025 حبة مخدرة في محافظة البصرة".وأضافت، أن "مفارز مكافحة إجرام بابل تمكنت خلال الـ 24 ساعه الماضية ، من تنفيذ 7 مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بجرائم جنائية منفصلة في محافظة بابل".

وأشارت إلى أنه "تم القبض على اربعة متهمين في بغداد بحوزتهم اسلحة غير مرخصة فضلا عن اعتقال مئة متسول".وختمت الوكالة، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".

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