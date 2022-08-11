اخماد حريق ضخم اندلع بأربعة محال تجارية في بغداد (صور)

2022/08/11 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإخماد حريق ضخم اندلع بأربعة محال تجارية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل اربعة محلات تجارية متخذة لبيع المواد الانشائية ضمن منطقة ام العظام في قضاء التاجي بالعاصمة".وأضاف أن "سبب الحادث نتيجة تماس كهربائي".

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