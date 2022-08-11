2022/08/11 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ارباحها بنسبة 82%، إلى 407 ملايين درهم في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "صافي أرباح شركة دانة غاز الإماراتية ارتفع بنسبة 82% إلى 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري".

واضافت ان "نمو الربحية إلى أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، بجانب التزامها المستمر بخفض التكاليف إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كوردستان العراق".

واشارت الى ان "إيرادات الشركة ارتفعت في أول 6 أشهر من العام بنسبة 31% إلى 1.04 مليار درهم (284 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وانخفضت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 16%".

وأكدت الشركة أنها "تلقت دفعات نقدية بقيمة 180 مليون دولار خلال النصف الأول من العام منها 135 مليون دولار من إقليم كوردستان العراق و45 مليون دولار من مصر".

ولفتت الى انه "بالرغم من التحديات الأمنية التي واجهتها الشركة، فقد واصلت عملياتها في إقليم كوردستان دون أي انقطاع، فقد ارتفع إجمالي إنتاجها في الإقليم بنسبة 1٪ خلال النصف الأول، كما حققت تقدماً جيداً في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشآت معالجة الغاز في خورمور (خورمور 250)"، موضحة أنه "خلال النصف الأول، استُكمل حفر أول بئر تطويري للمشروع وتمضي وتيرة أعمال حفر البئر الثاني على قدم وساق".

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دانة غاز تعلن ارتفاع أرباحها بفضل الأداء التشغيلي القوي في كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دانة غاز تعلن ارتفاع أرباحها بفضل الأداء التشغيلي القوي في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).