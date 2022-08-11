النزاهة تصوب نحو المؤسسات الحكومية: تتعمد منع تنفيذ العمل الالكتروني

2022/08/11 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ان اغلب المؤسسات الحكومية تتعمد منع تنفيذ العمل الالكتروني.وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة خلال اعلام تقريرها النصف السنوي وتابعته /المعلومة/، “اننا نتطلع لمجلس النواب بما يملك من الجانب الرقابي والسلطة التنفيذية لجعل العراق بيئة طاردة للفساد”، مبينا ان “الهيئة في عملها تعتمد […]

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